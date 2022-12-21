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الأربعاء 21 كانون الأول 2022 ساعة 18:42

حركة الشعب التونسية تطالب سعيّد بانتخابات رئاسية مبكرة

حركة الشعب التونسية تطالب سعيّد بانتخابات رئاسية مبكرة
وقال المغزاوي، فی تصريح متلفز، إنّه "طلب لقاء الرئيس سعيّد بعد إعلان نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة عزوف تاريخية" حسب تعبيره.

واعتبر المغزاوي أنّ نسب "العزوف التاريخية شكلت صدمة للحركة"، مضيفاً أنّ الحركة "لم تنتظر أن تكون ضعيفة إلى هذه الدرجة".

وتابع: "رفعنا ملاحظاتنا إلى الرئيس سعيّد، لأننا نعتبر أنّ نسبة العزوف هي رسالة من الشعب تظهر عدم رضاه عن المسار ككل"، مضيفاً أنّ على رئيس الجمهورية أن "يتدارك الأمر لإنقاذ المسار".

الأمين العام لحركة الشعب التونسية لفت أيضاً إلى أنّه "طرح على الرئيس سعيّد مسألة الأداء الحكومي الكارثي وحكومة بودن العاجزة"، مشيراً إلى أنّ "سعيّد نفسه يتحمّل جزءاً من المسؤولية".

ويوم أمس، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ "الخيار الحالي أخفق في إدارة الأزمة، ويجب الذهاب إلى حوار".

وأضاف الطبوبي في تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية إنّ "الشعب فقد الثقة، والرئاسة لم تفهم الرسالة، والمعارضة لم تستوعب الدرس بعد".

وشهدت الانتخابات البرلمانية إقبالاً ضعيفاً، فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
مصدر : وكالات
رقم : 1031316
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