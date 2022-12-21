الشيخ قبلان يحذر من ترسانة المخابرات الدولية بالداخل اللبناني

و توجه في بيان اليوم الاربعاء الى القيادات المسيحية والإسلامية ان ما يجري بلبنان كارثة وطنية وتسونامي دولي إقليمي يستثمر بجوع الناس وإبادتها علناً وسط مجزرة دولار وإدارة نقدية مالية مهووسة بخنق الناس وسحق هياكلها توازياً مع تضخم مفرط وسكتة دماغية تصيب المحركات السياسية.



واعتبرا ان ما يجري الآن إبادة معيشية بخلفية مشروع دولي محلي يريد نصف دولة ونصف استقرار ونصف شراكة وطنية ونصف فلتان ونصف فراغ سياسي ودستوري استغلالاً لمشروع عاصف وموجات شحن طائفي وانسداد سياسي وأدوات تجويع وترويع وعداوات وغرف سوداء تعمل على طحن لبنان وتفكيكه بخلفية أجندة أجنبية خبيثة.



واضاف : هنا أقول للقيادات المسيحية والإسلامية: تداركوا عيشنا المشترك ودولتنا الجامعة وسلمنا الأهلي لأن ترسانة المخابرات الدولية بالداخل اللبناني تحمل أجندة تصفية مروّعة تريد عبرها استبدال صيغة الدولة بصيغة الخراب والمتاريس، وقد أعذر من أنذر.