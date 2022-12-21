بضربة جوية.. العراق يقضى على 5 إرهابيين في قضاء تلعفر

ونقلت مصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قوله إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو الشجعان وطيران الجيش، ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم".



وأضاف، "العملية أسفرت وفقاً للمعلومات الاستخبارية الاستباقية عن قتل (5) إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات داعش الارهابي".



وأوضح أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد أبناء شعبنا الكريم باستمرار العمليات ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية الجبانة أينما كانت".



وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الارهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.



وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم الارهابي المتبقية.