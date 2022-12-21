الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل أسيرا محررا

وأكدت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية تساندها قوات من جيش الاحتلال اقتحمت الحي الشمالي من مدينة نابلس واقتحمت شارع الأرصاد، وحاصرت بناية سكنية واعتقلت الأسير المحرر مجاهد التلفيتي من منزل أنسبائه، ثم انسحبت من المدينة.



ووفق المصادر، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما أطلق مقاومون النار باتجاه تلك القوات.



على صعيد آخر، واصل المستوطنون، ومن بينهم أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي، اليوم، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحماية معززة من قبل قوات الاحتلال الخاصة، في وقت عززت قوات الاحتلال من وجودها، وشددت تدابير الدخول على المقدسيين، وذلك في اليوم الرابع لما يسمى عيد "الأنوار- حانوكاة" الذي يستمر حتى يوم الاثنين المقبل.



وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة بأن من بين المشاركين في الجولة الأولى من هذه الاقتحامات عضو الكنيست المتطرف تسڤيكا فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت"، حيث أدى المقتحمون طقوساً تلمودية في ساحات الأقصى وبالجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة، وأقاموا رقصات تلمودية و"سجوداً ملحمياً" عند باب الرحمة، قبل أن يغادروا الساحات من باب الأسباط، على خلاف ما كانت عليه مغادرتهم من باب السلسلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال حارس الأقصى محمود أبو خروب، خلال محاولته منع المستوطنين من أداء تلك الطقوس.



من جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس شماليّ الضفة، وفق تصريحات لرئيس بلدية سبسطية محمد عازم.



واقتلعت قوات الاحتلال مئات الأشجار، وجرفت أراضي زراعية في قرية واد فوكين غرب بيت لحم جنوبيّ الضفة، وفق تصريحات لرئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب.



إلى ذلك، عرقلت قوات الاحتلال وصول الطلبة إلى مدارسهم في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، ما أجبرهم على سلوك طرق وعرة للوصول إليها.



في شأن آخر، أصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.



وأصيب عدة فلسطينيين الليلة الماضية، بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم.



من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، أحدهم اعتقل خلال اقتحام محل للصرافة بمدينة القدس حيث استولت على مبلغ من المال، ثم أغلقت المحل. كذلك كان من بين المعتقلين الشاب عياد الهريمي من بيت لحم، الذي أجبرته على تسليم نفسه على أحد حواجزها، حيث حاولت اعتقاله أمس.