الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي

وخلال الزيارة قال رئيسي في حديثه مع عائلة الشهيد آرمان علي وردي: لقد منح الله الشهيد آرمان الصبر لعدم التراجع عن مواقفه امام هذه الهجمات والعداوات من قبل المناهضين والمجرمين.



واضاف: لقد منحكم الله الصبر ايضا على هذا المصاب وادعوا لنا بان نكون مثمنين دماء الشهيد آرمان وسائر الشهداء وان نتمكن من اداء واجبنا ان شاء الله.



وتابع قائلا: ان آرمان ليس عزيزكم فقط بل اصبح عزيز العالم الاسلامي.



وقال: لقد اشار سماحة قائد الثورة الاسلامية الى استشهاد آرمان بمظلومية وارى بان اسمه سيعلو يوما بعد يوم.



يذكر ان الشهيد آرمان علي وردي (21 عاما) الذي كان طالبا في مدرسة "آية الله مجتهدي" الدينية والتعبئة التابعة لوحدة أمن "الإمام الرضا (ع)"، استشهد على يد مثيري الشغب في طهران قبل نحو شهرين.