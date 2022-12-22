عبوة ناسفة تستهدف الجيش العراقي في كركوك

ونقلت مصادر صحفية عن مصدر أمني، قوله، إن "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الاسفل بالقرب من الحويجة في كركوك".



وأضاف المصدر أن "العبوة اسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود واصابة اثنين اخرين بجروح".