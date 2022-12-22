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الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 10:27

رد فعل مجلس الأمن على الهجمات الإرهابية في كركوك وديالى

رد فعل مجلس الأمن على الهجمات الإرهابية في كركوك وديالى
وأدت الهجمات، التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها، إلى مقتل تسعة على الأقل من رجال الشرطة العراقية وثمانية مدنيين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للجرحى.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره.

وجددوا التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة محاسبة مرتكبي ومدبري وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة، كما حثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفاعلية مع حكومة العراق وجميع السلطات الأُخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

وشددوا على ضرورة أن تقوم جميع الدول، وباستخدام جميع الوسائل ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأُخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، بمكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان جراء الأعمال الإرهابية.
مصدر : وكالات
رقم : 1031434
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