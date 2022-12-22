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الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 10:53

44 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

44 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
وذكرت مصادر صحفية بأنه سجل 44 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 11 عملية إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، ومحاولة دهس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في 9 أماكن مختلفة بنابلس، شهدتها "جبل جرزيم، حاجز عورتا، معسكر حوارة، مدخل نابلس، البلدة القديمة، المربعة، مستوطنة "الون موريه"، حاجز بيت فوريك، والجبل الشمالي".

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب حاجز سالم العسكري في جنين، كما استهدفوا قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة برقين في جنين.

وألقى مقاومون عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله، وعند حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وصوب قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون بقلقيلية.

وتصدى الشبان الثائر لـ3 اعتداءات للمستوطنين بمناطق متفرقة، وحطموا مركباتهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات في 19 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان الفلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أدت إلى مقتل (6) صهاينة وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا فلسطينيا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين.
 
مصدر : وكالات
رقم : 1031447
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