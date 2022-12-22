صنعاء تدعو مصر إلى النأي بنفسها عن أية أعمال عدائية ضد اليمن

وقال حسين العزي عبر "تويتر" في تعليقه على تولي مصر قيادة مهام دولية في البحر الأحمر: "آمل أن تنأى مصر الحبيبة بنفسها عن أية أعمال عدائية ضد صنعاء".وأضاف: "نحن بصراحة نحب مصر ولانريد لها الأذى لكننا أيضا لن نقبل بتحويل مياهنا إلى مياه مهدورة أو منصة مفتوحة للإضرار بمصالح شعبنا".واضاف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حكومة الانقاذ اليمني بصنعاء: "نحترم بشدة كل من يحترم اليمن ونحرص بشدة على إيلام من يؤلم اليمن فقط".وكان الجيش المصري قد أعلن ،الثلاثاء الماضي، تولي قواته البحرية مهام قيادة "قوة المهام المشتركة 153 الدولية" التي أعلنت اميركا تشكيلها في أبريل الماضي، بزعم "مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة والإرهابية بمناطق البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن".