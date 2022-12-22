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الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 12:38

الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد دراغمة

الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد دراغمة
حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، نعت الشهيد دراغمة، قائلة، " نحيي سواعد المقاتلين الثائرين الذين تصدوا للقوات الصهيونية الغازية لمدينة نابلس، وأمطروهم بوابل كثيف من الرصاص والمتفجرات، وحالوا دون ارتكاب العدو مجزرة بحق شعبنا، أو النيل من المقاومين الأبطال".

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن" الشعب الفلسطيني عقد العزم على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال ودحره عن أرضنا المقدسة".

بدورها نعت حركة الأحرار الشهيد، مؤكدة على أن" دماء الشهداء هي وقود استمرار ثورة شعبنا لتحقيق أهدافه، وأن جرائم الاحتلال تزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها ثمناً لجرائمه".

وقالت الأحرار في بيان إن "الضفة خزان المقاومة ومدرسةً في الثبات والعطاء والتضحية وتتحدى الاحتلال العاجز أمام بطولات مقاومتها الباسلة المتصاعدة التي تربك حساباته يوماً بعد يوم بقوتها وحيويتها وتكتيكها واشتباكها وحضورها الفاعل".

وأضافت، أن "دماء الشهداء هي أمانة في رقاب الثوار الذين رفعوا سيف المقاومة وباتوا شوكة في حلقه، وهم مدعوون اليوم في ظل المخاطر المتفاقمة لا سيما بعد تشكيل حكومة المتطرفين للمزيد من الوحدة الميدانية والعمل المشترك وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه بحق شعبنا والمقدسات".

من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، " بوركت السواعد الطاهرة التي تصدت لعربدة المغتصبين الصهاينة بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس، لتؤكد أن الضفة الأبية أرض حرام على قوات العدو المجرم ومغتصبيه المفسدين". وأضافت المجاهدين، في بيانها،" ننعى بكل فخر واعتزاز الشهيد المقاوم دراغمة من طوباس، الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس"، مؤكدة أن" دماء الشهداء ستبقى شاهداً على بطولة شعبنا الثائر ومقاومينا الأبطال".

وأشارت إلى أن" طريق الاشتباك والمواجهة الذي يعبر عن نبض شعبنا الفلسطيني بأكمله هو أنجح الطرق في لجم غطرسة وبطش قوات جيش هذا الكيان المؤقت"، مشددة على أن" الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة".
مصدر : وكالات
رقم : 1031460
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