إيران تعتقل أربعة خلايا تجسس إسرائيلية

وذكر بيان للوزارة إن "النظام الصهيوني يستغل أعمال الشغب ويحاول القيام بعدة عمليات إرهابية مشتركة بتوجيه فرق عملياتية".

وأضاف "تم الحصول على أدلة لارتباط هذه الخلايا برئيس الموساد في دولة أوروبية وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق".

