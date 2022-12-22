الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 13:09

الصليب الأحمر يقوم بزيارة لـ3400 أسير في اليمن

الصليب الأحمر يقوم بزيارة لـ3400 أسير في اليمن
المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فابريزيو كاربوني، قال إن أعضاء اللجنة تمكنوا من رؤية أكثر من 3400 شخص في زيارة استمرت 10 أيام لمنشأة في السعودية في ديسمبر، وزيارة منفصلة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كاربوني أنه "تم السماح لأعضاء اللجنة بالوصول إلى بعض أكثر "الأماكن سرية وحساسية" في البلدين، وسيكون بمقدورهم إبلاغ أسر العديد من المعتقلين بمكان وجودهم.

وأضاف: "هذا يعني قبول السلطات بوجودنا وما ينتج عن وجودنا، وهو القدرة على تكرار الزيارات، وحقيقة أننا سنبلغ العائلات".

آخر عملية تبادل جماعي للأسرى جرت عام 2020 وأشرف عليها الصليب الأحمر، وشهدت عودة أكثر من ألف محتجز إلى ديارهم، فيما اعتبر خطوة مهمة نحو السلام.

وحسب اتفاق تم التوصل إليه عام 2018 في ستوكهولم، وافق الطرفان على تبادل أكثر من 15 ألف أسير، غير أنه لم يتضح عدد الذين أطلق سراحهم حتى الآن.

وقال كاربوني إن زيارات السجون ستعزز "إجراءات بناء الثقة" بين طرفي الصراع، لكنها كانت أيضا بادرة أمل لأولئك الذين ما زالوا أسرى لدى طرفي الحرب.

وقال الصليب الأحمر في بيان أعلن فيه عن الزيارات "ننتظر اختتام المفاوضات السياسية للإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالصراع ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم حتى يمكن لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من الانفصال".

وتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا يتسم غالبا بالسرية للتحقق من حالة أسرى الحرب وتشرف بانتظام على عمليات التبادل في النزاعات حول العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1031468
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
22 كانون الأول 2022
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
22 كانون الأول 2022
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
22 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
22 كانون الأول 2022
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
21 كانون الأول 2022
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
21 كانون الأول 2022
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
21 كانون الأول 2022
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
21 كانون الأول 2022
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
21 كانون الأول 2022
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
20 كانون الأول 2022
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية