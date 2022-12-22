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الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 14:41

حصار سوريا الاقتصادي والسياسي إلى أين؟

حصار سوريا الاقتصادي والسياسي إلى أين؟
وبحسب المحللين إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية السياسية في سوريا في عام 2022 ازدات سوء بسبب التواجد الأميركي على اراضيها.

وويوضح المحللون أن أميركا بعد أن فشلت في تحقيق مخططها المشؤوم في سوريا عبر شن العدوان عليها، لأن الحكومة السورية استطاعت الحفاظ على وحدة مؤسساتها، اتجهت إلى فرض حصار اقتصادي خانق على الشعب السوري.

ويقول باحثون استراتيجيون أن الولايات المتحدة تخوض حربان على سوريا، الأول من خلال فرض حصار اقتصادي جائرعلى شعبها، والثاني من خلال تواجدها العسكري في الأراضيها واحتلال جزء كبير من الموارد النفطية وفرض أمرا سياسيا وواقعا عسكريا بحماية ميلشيا " قسد " في الشمال السوري.

في السياق يرى مراقبون إن المشروع الاميركي كان اقتطاع الشمال السوري الغربي والشرقي، على طول الحدود العراقية والتركية من أجل السيطرة عليه من خلال اتباعهم للحصول على النفط السوري، ومن ثم فرض حصار على باقي الاراضي السورية، من أجل ان تنهار القتصاديا.

على خط آخر يقول باحثون سياسيون إن هناك مشروع اميركي لرفع وتيرة التصعيد في المنطقة، وخاصة في سوريا.

ويضيف، أن التصعيد الاميركي في سوريا انتقل من المرحلة العسكرية الى مرحلة الحصار الاقتصادي الخانق.

ويؤكد الباحثون أن هذا التصعيد يعود الى فشل الولايات المتحدة في تحقيق مشروعها في المنطقة، وهو تقسيم سوريا وكذلك خلق هامش أمان للكيان الصهيوني.

وبدورهم يكشف خبراء استراتيجيون، ان رجال اعمال صهيونيين يشترون النفط السوري المسروق من قبل اميركا، ويبيعونه في السوق السوداء.

ويوضح الخبراء الاستراتيجيون، أن هدف من الحصار الاقتصادي على سوريا، هو اخضاع الشعب للضغط على الحكومة من أجل تغيير سياساتها، مؤكدين أن سوريا بسواعد شعبها، ودعم محور المقاومة، ستكسر الحصار الجائر وغير الشرعي عليها.

ويلفت الخبراء الاستراتيجيون الى أن سوريا تحاول عبر الوسيط الروسي ان تجد حلا مع ميلشيا "قسد" التابعة لاميركا، أن الحل العسكري مطروحة على الطاولة من قبل الحكومة السورية، ولكنها تحاول عبر الوسيط الروسي أن تحقن الدماء.
رقم : 1031487
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