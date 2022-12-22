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الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 14:49
حزب الله يحيي الليالي الفاطمية بإقامة سلسلة من مجالس العزاء
وتخلل المجالس كلمات لكل من فضيلة الشيخ نبيل امهز، وفضيلة السيد عصام الحسيني، وتناوب على قراءة العزاء كل من فضيلة السيد حسن الموسوي، وفضيلة الشيخ محمد أمهز، والرادود محمد منتظر عودة.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1031490
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