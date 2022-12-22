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الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 15:30

دعوات للحشد والمشاركة في حملة 'الفجر العظيم' بالأقصى غدًا الجمعة

دعوات للحشد والمشاركة في حملة
وأكدت الدعوات "أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر غدًا الجمعة بالمسجد الأقصى، ردًّا على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة".

وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف الوجود فيه لحمايته من المستوطنين".

ولعائلات القدس دور كبير في حماية المسجد الأقصى، فقد بدأت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 2000م مسيرة البيارق للرباط في الأقصى، ثم تطورت لفكرة "رباط الحمائل" التي أطلقها الشيخ رائد صلاح عام 2007م، وتقوم على توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس كي يرابط أهلها في الأقصى.

وأحيا آلاف المصلين، الجمعة الماضي، الفجر العظيم في المسجدين الأقصى المبارك في القدس المحتلة والإبراهيمي في الخليل.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 1031494
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