?>?> القطاع الصناعي الإيراني يحقق نموا في الانتاج بنسبة 4.9 % - اسلام تايمز

وقال رضا فاطمي أمين في تصريح له اليوم في مدينة تبريز شمال غرب إيران: إن نمو الإنتاج أدى إلى زيادة العمالة ووفقا للإحصاءات، فقد بلغ عدد العاملين في الوحدات الصناعية والمنجمية اكثر من 8 ملايين شخص في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس).



واضاف أن: النمو الاقتصادي للإنتاج بلغ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 4.9 في المئة، فيما كان المعدل 3.5 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي و 0.9 في المئة في العام الذي سبقه.



وأكد فاطمي أمين: أن البيانات تظهر أن لدينا نموا في الإنتاج في جميع المجالات، وأن الشركات الصناعية المدرجة في البورصة التي تتولى 50٪ من إنتاج البلاد نمت بنسبة 6٪ أو أكثر كل شهر منذ تموز /يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث أن هذه الإحصائية تعد فريدة من نوعها.



واعتبر وزير الصناعة أن الحل لتجاوز التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج في الوحدات الصناعية وقال: أن هذه الزيادة ستؤدي إلى العمالة والتوازن في النهاية بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار.