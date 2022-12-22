?>?> دمشق تؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع إسلام آباد - اسلام تايمز

وشدد صباغ على ضرورة مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشعب ومجلسي الشيوخ والنواب الباكستانيين.



وأشار صباغ إلى ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات والخبرات بما يحقق النمو والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، مثمناً مواقف باكستان تجاه سوريا وقضاياها العادلة وحرصها على استمرار وتطوير العلاقات معها، داعياً السفير إلى نقل حقيقة ما تعرضت له سوريا من حرب إرهابية ومؤامرة استهدفت جميع مناحي الحياة فيها وأنه رغم كل الظروف الصعبة لم تتوان الدولة السورية عن تأمين المستلزمات المعيشية الأساسية والطبية لأبنائها.



من جانبه جدد السفير أختر التأكيد على موقف بلاده الداعم لسوريا ووحدة وسلامة أراضيها وحقها المشروع في الدفاع عنها، مبدياً اعتزازه بتمثيل بلاده لدى سوريا وشعبها الذي يستحق كل التقدير والاحترام لمقاومته وصموده في وجه الحرب والحصار، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية والصناعية مع الجانب السوري وتعزيزها في المجال التربوي والتعليمي من خلال تبادل المنح الدراسية والبعثات التعليمية.



وحضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الباكستانية.