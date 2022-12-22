?>?> بوتين: مخزون كييف العسكري ينفذ ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 كانون الأول 2022 ساعة 20:49

بوتين: مخزون كييف العسكري ينفذ ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة

بوتين: مخزون كييف العسكري ينفذ ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
وأضاف بوتين: "ليس لدينا مخاوف من أن الوضع الحالي لن يسمح لنا بتنفيذ الخطط المستقبلية.

وأشار بوتين إلى أن: "كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء حتمي وضروري، وبفضل جنودنا الذين يتصرفون بشرف"وروسيا تشعر بالثقة وكل الأهداف ستتحقق.

وأردف بوتين: "روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وكلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل، بالطبع"قائلا ان هدف روسيا ليس استمرار دوران عجلة الصراع في أوكرانيا، ولكن وضع حد له.

ولفت بوتين إلى أن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".

وتكلم بوتين عن إمداد أوكرانيا بمنظومات باتريوت للدفاع الجوي وقال ان أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد للصراع، هذا كل ما في الأمر.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تأخذ في الحسبان وتحسب كمية الأسلحة المتبقية في المستودعات في أوكرانيا.

وتابع ان روسيا تنفق الإمدادات العسكرية، نتحدث عن أرقام كبيرة، ولكن الفرق مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ضخم، وستنفد مخزونات كييف قريبًا، ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة.

وقال بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا: "لا أحد يريد توحيد الشعب الروسي إلا نحن - وسنفعل ذلك ... ونفعل ذلك حاليا".

وذكر بوتين أنه "سيوقع يومي الإثنين والثلاثاء مرسوما بشأن إجراءات الرد على سقف أسعار النفط"وسيكون الرد على سقف أسعار النفط في المرسوم احترازيًا، لأنه لا يوجد ضرر واضح لروسيا من هذا السقف ، فنحن نبيع تقريبًا بهذه الأسعار.

ووصف بوتين سقف أسعار الغاز بانه "محاولة للتنظيم الإداري، وإذا كان هذا يخالف عقودنا فنحن نحتفظ بالحق في الرد".
مصدر : وكالات
رقم : 1031527
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
22 كانون الأول 2022
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
22 كانون الأول 2022
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
22 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
22 كانون الأول 2022
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
21 كانون الأول 2022
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
21 كانون الأول 2022
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
21 كانون الأول 2022
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
21 كانون الأول 2022
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
حركة حماس.. احتفال ذكرى التأسيس وتحديات ورسائل
21 كانون الأول 2022
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
إيران: مستعدون للتوصل الى اتفاق نووي مقبول لكافة الأطراف
20 كانون الأول 2022
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
شكوى ‘‘إسرائيليّة‘‘ للفيفا ضد الفريق المغربيّ.. ما نتيجتها؟
20 كانون الأول 2022
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
مظاهرات ضد نتنياهو .. ما هي الأسباب؟
20 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية