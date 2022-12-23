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الجمعة 23 كانون الأول 2022 ساعة 11:48

مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار

مساعد وزير النفط الايراني: نتيجة الحرب الاقتصادية هي الانتصار
وقال مرتضى شاه ميرزائي ، مساء الخميس ، في الاجتماع التخصصي لقادة قاعدتي التعبئة في صناعة النفط بمحافظتي خراسان رضوي (شمال شرق) وخراسان جنوبي (شرق) في مشهد: إن أجواء التضحية بالنفس والجهاد في الصناعة يجب أن تتعزز بالمقاييس الثقافية لقواعد التعبئة، ونهاية المعركة الاقتصادية ، هي كنهاية مرحلة الدفاع المقدس والانتصار.

وأضاف نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية: انه وفي سياق جهاد التبيين، يجب على مدراء الصناعة التخطيط حتى يتعرف الابناء والموظفون بالإضافة إلى سائر التلامذة والطلبة الجامعيين على التقدم المحرز في الصناعة بالجمهورية الاسلامية ببركة الثورة الاسلامية.
رقم : 1031605
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