الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 كانون الأول 2022 ساعة 13:18

لقاء علماء صور يتمنى اقتداء اللبنانيين بمعاني عيد ميلاد المسيح

لقاء علماء صور يتمنى اقتداء اللبنانيين بمعاني عيد ميلاد المسيح
واضاف: لبنان يحتضر بفعل حصار الخارج وفساد الداخل، وندعو ان يهدي الله القوى السياسية في لبنان لتجتمع على حوار حول مصلحة الوطن والمواطنين، بخاصة اننا نرى بعض المسؤولين في سبات وغيبوبة مترافقة مع صحوات مشبوهة في الخارج.

وتابع : إننا نذكر السياسيين في لبنان بأن عليهم الإجتماع والحوار لإيجاد الحلول للإنهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي، لا الخروج إلينا بشكل فردي حاملين تحليلات تحريضية وتحميل المسؤولية للخصوم، قبل ان يسقط الوطن ويسقطون معه ويخسرون اموالهم في الخارج التي هربوها حرصا عليها لا على الوطن.

وقال: إن تعطيل الحوار الداخلي وإنتظار إجتماعات الخارج لإنتخاب رئيس للجمهورية، لن يفلح في حفظ هذا المركز، لأن الرئيس الذي يأتي بهذه الطريقة هو ممثل لمن أتى به وليس للشعب.

اضاف: إن تمترس بعض السياسين وراء الطائفية وبعض المقامات الدينية وراء الطائفة بخطابات تحريضية لفرض واقع إنقسامي أو فتنوي، لن يعود عليهم بإي مكاسب لذا على الجميع تعزيز صيغة العيش المشترك لحفظ لبنان، الذي لا وجود له بدون تعايش مكوناته والتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وختم مؤكدا ان الشعب اللبناني يريد المصارحة فيما يتعلق بواقعه المالي، لأن الضبابية تزيد من إستغلال السوق السوداء للناس واوضاعها.
رقم : 1031611
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
23 كانون الأول 2022
فرنسا تزحف على قدميها لتحسين العلاقات مع الجزائر..البداية إنهاء أزمة التأشيرات
فرنسا تزحف على قدميها لتحسين العلاقات مع الجزائر..البداية إنهاء أزمة التأشيرات
23 كانون الأول 2022
وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب
وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب
23 كانون الأول 2022
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
22 كانون الأول 2022
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
22 كانون الأول 2022
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
22 كانون الأول 2022
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
22 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
22 كانون الأول 2022
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
21 كانون الأول 2022
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
21 كانون الأول 2022
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘
21 كانون الأول 2022
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
نظرة على التركيبة السياسية لمجلس النواب اللبناني والعوائق الداخلية أمام انتخاب رئيس الجمهورية
21 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
عشية الذكرى الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الهجرة العكسيّة من فلسطين.. نقطة البداية لنهاية ‘‘إسرائيل‘‘