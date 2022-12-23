آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر محلية لوكالة فلسطين اليوم، بأن الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك حيث احتشدوا في باحاته منذ ساعات الليلة الماضية وساعات الفجر الأولى من اليوم ووصلوا من مختلف المناطق من الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل بالرغم من معيقات قوات الاحتلال.



ودعت العديد من الهيئات المقدسية، أمس، المقدسيين لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه لقطع الطريق على مخططات المستوطنين الخبيثة التي تهدف لتقسيم الأقصى.



ويشار إلى هذه الدعوات جاءت بالتزامن مع وجود احتفالات صهيونية لجماعات الهيكل المزعوم بما يسمى بـ"عيد الأنوار" اليهودي الذي يصادف هذه الأيام.