أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور 55%

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي، الخميس، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد سيرتفع إلى 8506.60 ليرات (455 دولارا) في عام 2023، بزيادة بنسبة 55 بالمئة عن المستوى المحدد في تموز وبنسبة 100 بالمئة عن كانون الثاني .



وأكد الرئيس التركي، أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر، مضيفا: "كل طرف (نقابات العمال وأرباب العمل) قدم خلال المحادثات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور موقفًا يتماشى مع أولوياته ومصالحه وإن الحكومة تحترم مواقف الجميع في هذا الإطار".



وأوضح أن المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومة هي ضمان التوصل إلى النتيجة الأسلم والأكثر مراعاة واستدامة بالنسبة إلى البلاد والشعب، لافتا إلى أن حكومته "لا ترضى أن تهضم حقوق العمال ولا الإضرار بمستوى التوظيف من خلال وضع عبء لا يمكن تحمله من قبل أرباب العمل".



وأشار أردوغان إلى أن العالم كله يراقب باهتمام مواصلة تركيا تطورها رغم الأزمة العالمية التي هزت بشكل كبير حتى البلدان المتقدمة.



وفي وقت سابق، الخميس، أعلن البنك المركزي التركي، تثبيت نسبة الفائدة عند 9 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وذلك للمرة الأولى بعد 4 تخفيضات شهرية متتالية.



وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس: "معدل الفائدة الحالي عند مستوى كاف، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على الطلب العالمي"، وفقا للأناضول.



وأشار البيان إلى أنه رغم تقليص الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وخاصة الغذاء، بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها تركيا، إلا أن المستويات المرتفعة لمعدلات تضخم المنتجين والمستهلكين مستمرة على المستوى العالمي.