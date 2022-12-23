الشيخ الخطيب: القوى السياسية مدعوة للاستجابة لصوت العقل

وقال الشيخ الخطيب خلال الصلاة جماعة في مسجد لبايا (البقاع الغربي) ع: إنّ المسؤولية تتحمّلها القوى السياسية وهي مدعوة اليوم الى الاستجابة لصوت العقل الداعي الى التلاقي والحوار وعدم الاستمرار بسياسة ليّ الذراع وتجاهل معاناة اللبنانيين والتسبّب بإطالة أمد معاناتهم، إنّ مغالاة بعض من يفترض فيهم أن يكونوا عامل تهدئة وتقريب بين اللبنانيين بالقيام بتصريحات لزيادة الإثارة والتأزيم للواقع الطائفي بتوجيه الاتهامات الباطلة لقوى المقاومة مورد تأسّف نربأ بأصحابها الانجرار الى هذا المستوى وندعوها الى الانصاف وعدم الاستمرار في هذا النهج الذي لا يصبّ في مصلحة أحد في لبنان، والعمل بدلاً عن ذلك بالتدقيق في الاتهامات والعمل على إيجاد المخارج الوطنية لحل الازمة السياسية الداخلية، حتى تعود مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها الوطنية وتكون الحكم بين اللبنانيين ولتمتلك القدرة على مواجهة العدوانية والأطماع الصهيونية ليأمن الناس على حياتهم واستقرارهم.



وختم: إنّنا من هذا المنطلق الإيماني والمؤمن بوحدة الشعب اللبناني ووحدة مصيره ووحدة مصالحه وقيمه الايمانية نعيش ميلاد السيد المسيح روح الله وكلمته التي ألقاها الى مريم عليهما ونبينا السلام أمل استبشار وبشارة بغدِ أفضل للبنانيين مسلمين ومسيحيين وبأمل لمستقبل قائم على الحق والعدل والسلام.