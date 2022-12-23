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الجمعة 23 كانون الأول 2022 ساعة 19:27

اللواء باقري: ستبقى ذكرى نجوم أروند رود وغواصيها الابطال خالدة في التاريخ

اللواء باقري: ستبقى ذكرى نجوم أروند رود وغواصيها الابطال خالدة في التاريخ
وشدد اللواء باقري في هذا البيان على أن ذكرى هؤلاء الابطال سوف تبقى خالدة في تاريخ ايران والى الأبد، مشيرا الى المواقف البطولية التي سجلها هؤلاء في تلك العمليات خلال مرحلة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران (عام 1980-1988).

ووصف صمودهم البطولي امام الاستكبار العالمي وطاغية العراق صدام بأنه سجل صفحة مشرقة في ملفهم الحافل بالمواقف المشرفة في الدفاع عن الوطن ايران العزيزة والشعب الايراني الأبي المسلم الذي تعرض لأخبث مؤامرة من قبل نظام الهيمنة والمستكبرين المجرمين.

وأكد رئيس هيئة الاركان الايرانية أن هؤلاء الابرار ستبقى اسماؤهم مشرقة وتبقى مشعلا يضيء درب السائرين على نهج الحرية والاستقلال على مر الدهور والعصور، حتى يستتب الأمن والاستقرار في ربوع العالم.
رقم : 1031670
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