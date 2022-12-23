جيل جديد من المقاومة الفلسطينية يهز الكيان الصهيوني

وفي هذا الصدد يرى خبراء ومراقبون ان الجيل الجديد من مقاومي الضفة الغربية خرج ضد الاحتلال ليبين ما جری للجيل السابق من المقاومة الفلسطينية، فالجيل السابق من المقاومين، وقعوا اتفاق اوسلوا مع الاحتلال ليستريحوا في بيوتهم، لكن الجيل الجديد من المقاومين الفلسطينين خرج بالمقاومة ليؤكد ان الاستراحة ليست مطلب الشعب الفلسطيني، بل مطلب الشعب هو طرد الاحتلال، ولذلك عادوا الی الجوهر الاساسي للمقاومة وهو لا للاحتلال في ارض فلسطين.



والخبراء الی ان الضفة الغربية تشهد تغيراً نوعياً في مجال مقاومة الاحتلال.



وفي السياق يقول باحثون سياسيون انه وبعد مضي 30 عام من اتفاق اوسلو، لم يتم تشكيل دولة فلسطينية او مجتمع حقيقي او حياة كريمة للفلسطينيين.



ويؤكد باحثون سياسيون ان "اسرائيل" لم تبق من اتفاق اوسلو سوی الاتفاق الامني، وهذا ما تريده.



ويبيّن باحثون سياسيون انه حتی "اسرائيل" اصبحت تعاني من أزمات هامة، بعد مضي 30 عام من اتفاق اوسلو تمثلت بالذهاب نحو الفاشية في الحكم.



وفي سياق متصل كشف قادة في حركة الجهاد الاسلامي عن حركة صهيونية جديدة في الاراضي المحتلة تطلق علی نفسها عنوان "لنغادر البلاد معاً".



ويقول قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان صحيفة معاريف العبرية كشفت عن حركة صهيونية جديدة اسمت نفسها "لنغادر البلاد معاً" بقيادة كبار المجرمين المسؤولين عن جلب الصهاينة من انحاء العالم الی فلسطين، علی رأسهم مردخاي كهانا.



وتحمل هذه الحركة التي تشكلت جديداً، افكاراً للهجرة العكسية خارج فلسطين، وهو نفس الامر الذي تصبو اليه المقاومة الفلسطينية.



ويبيّن سياسيون فلسطينيون ان مردخاي تبرع بقطعة أرض كبيرة من مزرعة تابعة له في الولايات المتحدة لاقامة كيبوتسات للمهاجرين الصهاينة تشبه المستوطنات التي اقاموها علی ارض فلسطين.



ويؤكد سياسيون فلسطينيون ان شدة ضربات المقاومة هي التي ستعجل رحيل هؤلاء الصهاينة من الاراضي الفلسطينية، داعين ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والاراضي المحتلة الی زيادة وتيرة الاشتباك والالتحاق بصفوف المقاومة تحت جميع المسميات.