الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 23 كانون الأول 2022 ساعة 21:01

جيل جديد من المقاومة الفلسطينية يهز الكيان الصهيوني

جيل جديد من المقاومة الفلسطينية يهز الكيان الصهيوني
وفي هذا الصدد يرى خبراء ومراقبون ان الجيل الجديد من مقاومي الضفة الغربية خرج ضد الاحتلال ليبين ما جری للجيل السابق من المقاومة الفلسطينية، فالجيل السابق من المقاومين، وقعوا اتفاق اوسلوا مع الاحتلال ليستريحوا في بيوتهم، لكن الجيل الجديد من المقاومين الفلسطينين خرج بالمقاومة ليؤكد ان الاستراحة ليست مطلب الشعب الفلسطيني، بل مطلب الشعب هو طرد الاحتلال، ولذلك عادوا الی الجوهر الاساسي للمقاومة وهو لا للاحتلال في ارض فلسطين.

والخبراء الی ان الضفة الغربية تشهد تغيراً نوعياً في مجال مقاومة الاحتلال.

وفي السياق يقول باحثون سياسيون انه وبعد مضي 30 عام من اتفاق اوسلو، لم يتم تشكيل دولة فلسطينية او مجتمع حقيقي او حياة كريمة للفلسطينيين.

ويؤكد باحثون سياسيون ان "اسرائيل" لم تبق من اتفاق اوسلو سوی الاتفاق الامني، وهذا ما تريده.

ويبيّن باحثون سياسيون انه حتی "اسرائيل" اصبحت تعاني من أزمات هامة، بعد مضي 30 عام من اتفاق اوسلو تمثلت بالذهاب نحو الفاشية في الحكم.

وفي سياق متصل كشف قادة في حركة الجهاد الاسلامي عن حركة صهيونية جديدة في الاراضي المحتلة تطلق علی نفسها عنوان "لنغادر البلاد معاً".

ويقول قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان صحيفة معاريف العبرية كشفت عن حركة صهيونية جديدة اسمت نفسها "لنغادر البلاد معاً" بقيادة كبار المجرمين المسؤولين عن جلب الصهاينة من انحاء العالم الی فلسطين، علی رأسهم مردخاي كهانا.

وتحمل هذه الحركة التي تشكلت جديداً، افكاراً للهجرة العكسية خارج فلسطين، وهو نفس الامر الذي تصبو اليه المقاومة الفلسطينية.

ويبيّن سياسيون فلسطينيون ان مردخاي تبرع بقطعة أرض كبيرة من مزرعة تابعة له في الولايات المتحدة لاقامة كيبوتسات للمهاجرين الصهاينة تشبه المستوطنات التي اقاموها علی ارض فلسطين.

ويؤكد سياسيون فلسطينيون ان شدة ضربات المقاومة هي التي ستعجل رحيل هؤلاء الصهاينة من الاراضي الفلسطينية، داعين ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والاراضي المحتلة الی زيادة وتيرة الاشتباك والالتحاق بصفوف المقاومة تحت جميع المسميات.
رقم : 1031679
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
23 كانون الأول 2022
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
23 كانون الأول 2022
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
23 كانون الأول 2022
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
23 كانون الأول 2022
فرنسا تزحف على قدميها لتحسين العلاقات مع الجزائر..البداية إنهاء أزمة التأشيرات
فرنسا تزحف على قدميها لتحسين العلاقات مع الجزائر..البداية إنهاء أزمة التأشيرات
23 كانون الأول 2022
وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب
وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب
23 كانون الأول 2022
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
22 كانون الأول 2022
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
سنوات الحرب تكلف التجارة اليمنية خسائر تفوق 64 مليار دولار
22 كانون الأول 2022
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
ذكرى الشهيد لا تموت.. وثورة البحرين لم تخمد
22 كانون الأول 2022
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
القائد العام لجيش ايران: سنجعل كيان الاحتلال يندم إذا فكر بالقيام بأي تحرك ضدنا
22 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي
22 كانون الأول 2022
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر
21 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر