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الجمعة 23 كانون الأول 2022 ساعة 21:52
رصد 86 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن "من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية".
كما أفاد المصدر أن" الخروق تضمنت أيضاً 33 خرقا بقصف مدفعي، و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1031684
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