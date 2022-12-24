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السبت 24 كانون الأول 2022 ساعة 09:06

الاحتلال يفرج عن 5 مقدسيين بشرط الإبعاد عن الأقصى!

الاحتلال يفرج عن 5 مقدسيين بشرط الإبعاد عن الأقصى!
وأطلقت قوات الاحتلال، سراح الشاب المقدسي مجدي العباسي من بلدة سلوان بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والحضور للتحقيق فور الانتهاء من الإبعاد.

وكانت الشرطة اعتقلته خلال خروجه من المسجد الأقصى ظهر اليوم، واحتجزته قيد التحقيق منذ ساعات الظهر حتى المساء.

كما أفرجت عن الشاب كريم جبارين من الداخل بعد اعتقاله من ساحات المسجد الأقصى ظهر اليوم، بشرط الإبعاد عنه لمدة 15 يوما والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

إلى ذلك، أفرجت الشرطة مساء الجمعة عن الفتية آدم دعاس ومحمد دعاس وحمزة إسكافي، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين، والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، علما انهم اعتقلوا من ساحات المسجد الأقصى ظهر يوم الجمعة، أمس.
مصدر : وكالات
رقم : 1031738
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