الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 كانون الأول 2022 ساعة 15:48

دعموش: من يدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي هو السبب في الانسداد السياسي

دعموش: من يدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي هو السبب في الانسداد السياسي
ورأى ان "السبب في الانسداد السياسي والتدهور الجديد في الاوضاع المعيشية ليس من يدعو الى الحوار والتفاهم بين اللبنانيين بل من يرفض الحوار، ويدعو الى تدويل الاستحقاق الرئاسي ويراهن على التدخل الخارجي ويصر على طروحات وترشيحات وخطابات تصعيدية واستفزازية تزيد من التوتر والانقسام في البلد".

وأكد ان "الطريق الوحيد للحل في ظل التوازنات السياسية القائمة هو الحوار والتفاهم الداخلي، أما التدويل والتدخل الخارجي فلن يحل المشكلة بل سيؤدي الى تعقيد الأمور وزيادة الانقسامات وتعميق الأزمات".

واشار دعموش الى ان "لبنان يعيش أسوأ ازمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه ويواجه أوضاعا صعبة في الغذاء والدواء والصحة والتعليم والكهرباء والنفايات وغيرها، ومن يتحمل مسؤولية هذه الاوضاع والمآسي ومعاناة اللبنانيين، بالدرجة الاولى هو الاميركي ومن يعمل على استرضاء اميركا من المسؤولين والسياسيين الذين عطلوا الحلول واقفلوا الابواب امام المساعدات واغرقوا لبنان بالازمات وأوصلوا اللبنانيين الى مرحلة الفقر والجوع والبطالة واليأس والهجرة".

ولفت الى ان "اميركا تمارس الضغط على لبنان كي لا يكون قويا بل ضعيفا وخاضعا للشروط الاميركية والاسرائيلية، والمؤسف ان بعض اللبنانيين المرعوبين من العقوبات ومن غضب الاميركي لا يجرؤون على قول الحقيقة للبنانيين بان سياسات الادراة الاميركية في لبنان هي السبب الرئيسي في مآسيهم وتدهور اوضاعهم المعيشية وانهيار عملتهم الوطنية وتعميق الازمات التي يعانون منها".
رقم : 1031803
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
24 كانون الأول 2022
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
24 كانون الأول 2022
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
24 كانون الأول 2022
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
24 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
23 كانون الأول 2022
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
23 كانون الأول 2022
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
23 كانون الأول 2022
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
23 كانون الأول 2022
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
23 كانون الأول 2022
فرنسا تزحف على قدميها لتحسين العلاقات مع الجزائر..البداية إنهاء أزمة التأشيرات
فرنسا تزحف على قدميها لتحسين العلاقات مع الجزائر..البداية إنهاء أزمة التأشيرات
23 كانون الأول 2022
وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب
وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب
23 كانون الأول 2022
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
ضرب الاستقرار في الأردن... السياقات الداخلية والضغوط الخارجية
22 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر