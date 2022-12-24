سوريا وإيران تبحثان التعاون في مجال الإنتاج الفني وتبادل الخبرات الإعلامية

وأكد الوزير إسماعيلي أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وخصوصاً في المرحلة الراهنة نظراً لما يتعرض له البلدان من هجوم إعلامي غربي مضلل، وذلك لمواجهته ووضع الرأي العام العالمي بحقيقة ما يجري فيهما.



ودعا إسماعيلي إلى تبادل الخبرات الإعلامية بين سوريا وإيران بما يخدم رؤية البلدين المشتركة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مقترحاً تشكيل لجنة مشتركة للتصدي للأكاذيب والإعلام الغربي المضلل الذي يتعرض له البلدان ومبدياً استعداده لتقديم كل الدعم لسوريا في المجالين الإعلامي والدرامي والسينمائي.



بدوره أكد ضوا ضرورة تفعيل وتعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الإعلامي لمواجهة حملات التضليل الغربية، وفضح أساليب أجهزة إعلامها التي تزوّر الحقائق والوقائع في سوريا وإيران بهدف تأجيج الأوضاع وخلق الفتنة فيهما للنيل من استقرارهما واستقلالهما.



ولفت ضوا إلى أهمية ودور الإعلام في تعزيز أواصر الصداقة، وتطوير العلاقات في كل المجالات مشيراً إلى أنه تم خلال زيارة الوفد الإعلامي السوري إلى طهران وضع اللمسات عل بعض الخطط المشتركة بهدف الارتقاء بالعمل الاعلامي والفني.



وعقد الوفد الإعلامي برئاسة معاون وزير الإعلام مع معاون وزير الثقافة الإيراني لشؤون السينما محمد خزاعي جلسة عمل مشتركة تم خلالها بحث التعاون في مجال إنتاج الأفلام السينمائية المشتركة والمسلسلات.



وتم استعراض واقع العمل السينمائي والدرامي في البلدين حيث أكد ضوا أهمية الدراما والسينما في التأثير على الرأي العام بما يخدم قضايا البلدين، ودعا إلى إنتاج أعمال درامية وسينمائية مشتركة لمواجهة الغزو الثقافي الخارجي.



بدوره أبدى خزاعي الرغبة بالتعاون في هذا المجال مع سوريا منوهاً بالأعمال السينمائية والدرامية السورية التي تلقى صدى كبيراً في العالمين العربي والإسلامي وداعياً إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بهدف تنفيذ المشاريع الفنية التي تم التخطيط لإنتاجها بين البلدين.