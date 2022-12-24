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السبت 24 كانون الأول 2022 ساعة 18:57
مقتل واصابة العشرات في انفجار ناقلة غاز بجنوب أفريقيا
وحطم الانفجار سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.
واشتعلت النيران في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، لكن المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي قال إن التحقيقات جارية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1031842
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