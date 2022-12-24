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السبت 24 كانون الأول 2022 ساعة 20:51

ليبيا..حفتر يعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات

ليبيا..حفتر يعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات
وأضاف حفتر في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا في بنغازي: "نذكر بأننا أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية".

وأكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل ودون تهميش.

ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

ودعا حفتر "كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين، الشعب الليبي يحمل المسؤولية الكاملة للذين فرقوا الليبيين وسلموا مواطن بصورة غير قانونية".

وأكد حفتر خلال كلمته على وحدة ليبيا وعدم المساس بسيادتها، مضيفًا أن "وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها والمساس بها وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ".
مصدر : وكالات
رقم : 1031855
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