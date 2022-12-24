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السبت 24 كانون الأول 2022 ساعة 21:17

أكار يعلق على مسألة الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا

أكار يعلق على مسألة الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا
وقال أكار: "كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا".

وأضاف: "يتم توفير المعلومات حول هذا الأمر متى وأين يتم ذلك..ضروري..لا نتجاهل اللقاءات والخطب والحوار..لسنا منغلقين على الحوار..الحوار مستمر..أحيانا يتطور إلى لقاء بين الوزراء، وأحيانا يكون لقاء وحدات المخابرات، وأحيانا يحدث بطريقة مختلفة..نحن مصممون ومصممون على السيطرة على الميدان والطاولة بأكثر الطرق فعالية تحت قيادة رئيسنا".

وحول مسألة ما إذا كانت عملية برية محتملة ضد أهداف في شمال سوريا لا تزال مطروحة على الطاولة وما إذا كانت روسيا ستفتح مجالها الجوي في عملية محتملة، قال أكار: "هناك أعمال ميدانية مطروحة على الطاولة، وهي مستمرة بلا انقطاع".

وأشار أكار إلى أن تركيا تعطي الرسائل اللازمة لجميع الأطراف بشخصيتها وهويتها وسياستها الواضحة.

وتابع: "لقد أجرينا وندير أعمالنا ومفاوضاتنا في هذا الإطار دون المساس بسيادتنا واستقلالنا، دون المساس بحقوقنا..لقد فعلنا ونفعل كل ما نحتاج إلى القيام به لحماية حدودنا وضمان أمن شعبنا وأمتنا..لا ينبغي لأحد أن يتوقع أي تساهل من تركيا بهذه المسألة".
مصدر : وكالات
رقم : 1031860
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