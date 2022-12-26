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الاثنين 26 كانون الأول 2022 ساعة 09:01

الرئيس الأسد يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الرئيس الأسد يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
ونقل الوزير عزام تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس غبطة البطريرك يوحنا العاشر وإلى قداسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني وإلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي وإلى رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح وإلى رئيس أساقفة دمشق للأرمن الكاثوليك المطران جوزيف أرناؤوطي وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

كما نقل الوزير عزام تهاني الرئيس الأسد إلى رئيس السينودوس الإنجيلي في سورية ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق القس بطرس زاعور ورئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار وإلى رئيس طائفة اللاتين بدمشق الأب فراس لطفي وإلى نائب رئيس الطائفة الكلدانية في سورية المونسنيور أنطوان غزي وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

بدورهم حمّل البطاركة والمطارنة والآباء الوزير عزام أمنياتهم الطيبة وشكرهم وتقديرهم للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وتهاني سيادته لهم ولأبناء طوائفهم بعيد الميلاد المجيد ورعايته الدائمة لأبناء الوطن داعين الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها وأن يمنح أبناء الأسرة السورية الواحدة القدرة على مواجهة الحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه الدول الراعية للإرهاب وأن يوفق الرئيس الأسد وأن يساعد سورية في استعادة أمنها وأمانها.
مصدر : وكالات
رقم : 1032049
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