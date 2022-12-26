مدفيديف: روسيا تبذل ما بوسعها لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة

وقال مدفيديف، في مقال له بصحيفة "روسيسكايا جازيتا"، اليوم الأحد إنه "إذا لم نحصل عليها [ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب الاتحاد الروسي]، فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى. وستبذل روسيا قصارى جهدها لمنع حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية".



وأضاف أن "النازية الجديدة الأوكرانية مدعومة حتى من الدول التي أعلنت دائمًا رفضها لأيديولوجية [الزعيم النازي الألماني الراحل أدولف] هتلر، ولكن سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وستبذل روسيا قصارى جهدها لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف".



وتابع أن "الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن روسيا ستسترشد بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وإذا ظهر تهديد حقيقي، فإنها ستعمل على حلها".