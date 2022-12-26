إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق

وفي رده على سؤال حول تقارير عن تورط رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قال ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: لا أعلق على هذا السؤال.



وأضاف: نتابع ملف اغتيال الفريق سليماني بجميع أبعاده والحكومة الأمريكية هي المسؤولة الرئيسية في هذا الاغتيال وهذا العمل اللاقانوني في الأراضي العراقية.



وعلى الرغم من أن التحقيقات التي أجراها الجانب العراقي واستمرت عدة أشهر في بغداد لم تتوصل إلى أي نتائج تتعلق بتورط مسؤولين أمنيين مع الأميركيين بعملية اغتيال سليماني؛ فإن فصائل مسلحة عراقية، توجّه اتهامات للجهاز بضلوعه في العملية، منطلقة من فكرة أن الجهاز الأمني الحساس يملك تعاوناً مباشراً مع الأميركيين.



وفي أكثر من مناسبة، نفى جهاز المخابرات العراقي علاقته بالعملية، وأكد في بيان له عقب الحادثة، رداً على اتهامات مماثلة لمليشيات مسلحة، أن “هذه التصريحات تمثل تهديداً صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء إلى جهاز المخابرات الوطني العراقي”.



وأضاف أن الاتهامات “باطلة وتؤذي سمعة الأجهزة الأمنية”. وأشار إلى أن مهام الجهاز تتمحور حول “خدمة الوطن والشعب، وليست خاضعة للمزاجات السياسية”.



وشدد بيان المخابرات على أنه يحتفظ بحقه في “الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته”.