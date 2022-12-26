كنعاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يساعد في أمن واستقرار المنطقة

ورداً على سؤال مراسل قناة "العالم" ، الذي قال يبدو من صريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أسبوعين، والمقابلة الخاصة لموقع العربية الإنجليزي مع نتنياهو ، وتصريحات مسؤولين آخرين ووسائل إعلام سعودية، أن الوقت قد حان لإعلان تطبيع العلاقات السعودية مع الكيان الإسرائيلي، فما هو موقف الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد؟ قال كنعاني : إن موقفنا من الكيان الصهيوني وهويته غير الشرعية وغير القانونية واضح ونعتقد أن تطوير العلاقات وتطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لا يسهم في استقرار وأمن المنطقة ولا يساعد في استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني.



واضلف : إن الشعب الفلسطيني يتوقع من الدول العربية والإسلامية اتخاذ إجراءات لإستيفاء حقوقه ولن يرحب الشعب الفلسطيني بعملية التطبيع .