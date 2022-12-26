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الاثنين 26 كانون الأول 2022 ساعة 12:35

حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ واسعة في عدّة مناطق بالضفة المحتلة

حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ واسعة في عدّة مناطق بالضفة المحتلة
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم الجلزون وقرية كوبر بمحافظة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنَّ قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت الشاب هيثم جمال أبو شريفة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

كما اعتقل الاحتلال الفتى محمد محمود حمزة، بعد مداهمة منزل أسرته، ونُقل إلى جهة مجهولة.

وداهمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطن محمود علي زيبار، وألحقت أضرارا بمنزله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عصام عماد عطون، وموسى زياد عطون، ومحمد علي عطون .

وذكرت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من جنين، حيث اعتقلت الأسير المحرر يزن كمال لحلوح من منزله في الحي الشرقي من مدينة جنين، وعبد الحليم أحمد الخالدي الميثلوني من قرية عرانة شرق المدينة.

وشنَّ المستوطنون، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، سلسلة هجمات واعتداءات في عدة مناطق جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية أنَّ مجموعات من المستوطنين هاجمت أطراف بلدة بورين، واعتدت على منزل المواطن سلطان الهندي بالحجارة، وأحرقت حافلة صغيرة بجوار المنزل.

كما هاجم مستوطنون أطراف بلدة عوريف، وأحرقوا مركبة للمواطن محفوظ محمود شحادة في المنطقة الشمالية الشرقية، واعتدوا بالحجارة على منزل نجله.

وهاجم مستوطنون مركبة المواطن طاهر سماعنة بالحجارة قرب دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة، وحطموا زجاجها.
مصدر : وكالات
رقم : 1032095
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