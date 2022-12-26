الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 كانون الأول 2022 ساعة 12:37

برلماني لبناني يدعو للتخلص من اللغة الطائفية لتأمين الاستقرار الداخلي

برلماني لبناني يدعو للتخلص من اللغة الطائفية لتأمين الاستقرار الداخلي
وخلال حفل تأبيني في حسينية بلدة خرطوم الجنوبية، لفت قبيسي الى أن بعض الساسة في لبنان يسعون لتعميم الفوضى في بلدنا لان من يزرع الخلافات تحت عناوين طائفية ومذهبية وحقوق طوائف واحزاب ومذاهب للفتك بالوطن وبالدولة وبالمؤسسات سعيا لإنتصار شخصي يؤدي نفس الدور الذي مارسه الارهاب الذي فتك بمنطقتنا وبقضيتها.

وأشار الى أن بعض الساسة في الداخل يعممون الفوضى ويرفضون الحوار والتلاقي لإنجاز الاستحقاقات ولحماية الدولة ومؤسساتها ولإنقاذه من واقع اقتصادي مرير، واذا دعيناهم الى حوار وتلاقي لإنجاز الاستحقاقات يرفضون ويتركون البلد في مهب الريح لتعمم فيه الفوضى والسرقات والتلاعب بالاقتصاد.

ورأى أن تأجيل الحل وتعميم الفوضى هو مشروع يعمل لمصلحة من يفرض العقوبات لبنان المحاصر اقتصاديا بعقوبات وصلت الى كل بيت، والبعض لا يريد حلا نصل من خلاله لإنتخاب رئيس للجمهورية و نصل الى تشكيل حكومة تضع خطة للانقاذ وللاستقرار هذا عمل لتعميم الفوضى ومن يريد تعميم سيادته حسب رأيه السياسي هو يريد تعميم سيادته علينا لا يبحث عن سيادة الوطن.
مصدر : وكالات
رقم : 1032096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
26 كانون الأول 2022
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
26 كانون الأول 2022
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
26 كانون الأول 2022
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
26 كانون الأول 2022
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
26 كانون الأول 2022
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
24 كانون الأول 2022
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
24 كانون الأول 2022
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
24 كانون الأول 2022
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
24 كانون الأول 2022
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
24 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
23 كانون الأول 2022
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
23 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر