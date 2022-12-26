السوداني يفتتح مركزاً للطب النووي في البصرة

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، افتتح صباح اليوم الاثنين، مركز الكوثر للطب النووي الاستثماري في محافظة البصرة"، مؤكدا ان "أن الملف الصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي".



واضاف البيان ان السوداني "شدد على عزم الحكومة تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية للمواطنين".



يشار إلى أن مركز الكوثر للطب النووي في البصرة، يعد أول مركز متخصص في إنتاج النظائر المشعّة للأغراض الطبية، وتتوفر فيه خدمات تشخيصية متقدّمة على مستوى العراق والمنطقة وهو مجهز بأجهزة وتقنيات حديثة لمعالجة مرضى السرطان وتشخيص الإصابات المبكرة للسرطان، وقد جُهز بأحدث مفاعل (سايكلوترون) من إنتاج شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.