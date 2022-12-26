الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 كانون الأول 2022 ساعة 18:48

حزب الله: ما حصل مع 'اليونيفيل' حادثة موضعية لا تبعية سياسية لها

حزب الله: ما حصل مع
وقال الشيخ قاسم اليوم الاثنين في حديث اذاعي إن حزب الله يبذل أقصى ما يستطيع من أجل بلسمة الجراح للمواطنين في مختلف الميادين وسنستمر ان شاء الله.

واضاف أنّ الأربعون ربيعًا لحزب الله كانت مليئة بالأعمال والإنجازات والتطور، لكن الأهم أن هذا الحزب أوجد بصمة مميزة في تاريخ لبنان وفي المنطقة، وأضاف: عشنا أربعين عامًا من التطور والنمو وتثبيت الفكر الإسلامي الأصيل والعمل المقاوم، والرمز كان دائمًا فلسطين.

وفي حديث لإذاعة النور، أشار الشيخ قاسم إلى أننا سنراقب الأمور في ملف استخراج النفط وسنواكب التطورات، ونحن الآن في مسار الاستخراج والشركة المعنية بدأت في الخطوات المطلوبة"، مؤكدًا أن "لا علاقة لهذا الملف بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".

ولفت إلى أن هناك من راهن أن تتراجع شعبية حزب الله في الانتخابات الأخيرة وأن يصاب بخسائر، لكن النتيجة كانت صادمة لأن عدد النواب الذين حصل عليهم الحزب بلغ 15 نائبًا بزيادة نائبين في بعلبك وجبيل، فيما تجاوزت نسبة الأصوات ما كانت عليه عام 2018.
رقم : 1032148
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
26 كانون الأول 2022
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
26 كانون الأول 2022
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
26 كانون الأول 2022
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
26 كانون الأول 2022
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
26 كانون الأول 2022
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
24 كانون الأول 2022
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
24 كانون الأول 2022
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
24 كانون الأول 2022
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
24 كانون الأول 2022
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
24 كانون الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
23 كانون الأول 2022
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
23 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر