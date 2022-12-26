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الاثنين 26 كانون الأول 2022 ساعة 18:51

60 اصابة جديدة و وفاة واحدة بكورونا في إيران

60 اصابة جديدة و وفاة واحدة بكورونا في إيران
وأضافت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الاثنين إلى 144 الفا و675 شخصا وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 560 ألف و 852 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ 7 ملايين و 335 الف و 964 شخصا.

و اضافت: ان 74 مريضاً مصاباً بكورونا يرقدون في أقسام العناية الخاصة بالمستشفيات .

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و150 الفا و423 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 561 ألفا و 735 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 398 ألفا و 563 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 155 مليونا و 110 ألفا و 721 جرعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1032151
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