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الاثنين 26 كانون الأول 2022 ساعة 18:58

تحرك جديد للجالية الكردية في باريس

تحرك جديد للجالية الكردية في باريس
وشهدت الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، هجوما أسفر عن مقتل 3 أكراد. واعتبر الأكراد الحادثة هجوما إرهابيا ضد جاليتهم في فرنسا، وبحسب المتظاهرين تقف تركيا وراء عملية الهجوم وإطلاق النار.

وكشفت النيابة العامة الفرنسية، أمس الأحد، اعترافات منفذ الهجوم، حيث قال خلال التحقيقات إنه قصد قتلهم، وإنه يرغب بفعل نفس الشيء مع المهاجرين بصفة عامة، ومع الأكراد بصفة خاصة، كونهم لم يتمكنوا من إيقاف جماعة "داعش" الإرهابية.

وشهدت باريس يوم السبت اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين الأكراد، وتطورت لعمليات وصفتها قوات الأمن بالتخريب.

ولاحقا، أعلن مدير شرطة باريس، لوران نونيز، عن اعتقال 11 شخصا خلال أعمال الشغب، التي أصيب خلالها أكثر من 30 عنصرا من ضباط إنفاذ القانون.
مصدر : وكالات
رقم : 1032154
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