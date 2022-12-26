حريق في غابة جزائرية يقضي على هكتارين من المساحات الخضراء

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن "قوات الحماية المدنية هرعت على الساعة 8 والنصف لإخماد حريق غابة بالمرسى طريق مستغانم".



ونقلت الصحيفة بيانا أصدرته مصلحة الحماية المدنية لولاية مستغانم، قالت فيه إن "عملية إخماد الحريق متواصلة، حيث تم تخصيص 5 شاحنات إطفاء للحماية المدنية وشاحنتي إطفاء صغيرة لمصالح الغابات وشاحنة صهريج وجرافة تابعين للبلدية".



يذكر أنه في خضم التعاون المشترك بين البلدين، أعلنت الجزائر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها ستتسلم طائرات مكافحة الحرائق الروسية العملاقة "بيريف بي إي - 200"، في غضون الأشهر المقبلة.



وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، سلمت الجزائر طلبية لشركة "إيركوت" الروسية المصنعة لقاذفات المياه العملاقة، لمعالجة مشكلة حاجتها لوسائل إطفاء جوية سريعة وفعالة للحرائق، تصل إلى المناطق الوعرة التي يتعذر على شاحنات وأعوان الحماية المدنية الوصول إليها.