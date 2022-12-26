العراق يتحضر للاحتفاء بذكرى استشهاد قاده النصر

وفي هذا الصدد طالب عضو مجلس النواب العراقي الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في حادثة اغتيال قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس، الشهيد قاسم سليماني، فيما أكد أن الفرصة مواتية لمحاسبة المتواطئين لاسيما بعد ابعادهم عن المناصب الحكومية.



وقال محمد البلداوي إن "الفرصة الان مواتية امام الحكومة والقضاء لمحاسبة جميع الذين يشك بأنهم تورطوا في جريمة المطار بعد ابعادهم عن المناصب الحكومية"، لافتا الى أن "الفرصة أصبحت سانحة امامهم من اجل التحقيق بجدية والوصول الى المجرمين الحقيقيين".



وأضاف، ان "الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والاداة التي استخدمت في الجريمة معروفة، لكن الان نبحث عمن كان متورطاً ومتواطئا في هذه الجريمة والذي أوصل المعلومة للعدو".



وأوضح عضو مجلس النواب، ان "هناك جهات متورطة في اغتيال قادة النصر؛ لذلك النقطة المهمة تتمثل بمحاسبة هذه الجهات"، مؤكدا "ضرورة أن يكون للبرلمان موقف حازم تجاه هذا الملف".



وطالب البلداوي، الحكومة والقضاء بـ "ضرورة أن يكون هناك عملا جاداً ودلالة واضحة للكشف عن كل الجهات المتورطة بحادثة المطار ووضع نصب اعينهم انجاز هذا الملف المهم".



ولم تبق الا ايام قليلة ونشهد ذكرى حادثة جريمة مطار بغداد التي أدت الى استشهاد "قادة النصر" الذين كان لهم دورا كبيراً في تحرير العراق، لاسيما أنهم قادوا معركة وجودية كادت أن تُسقط بلاد الرافدين بيد جماعة إرهابية، عملت على سفك دماء أبنائها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي بقي متفرجاً مدة طويلة.



وفي أجواء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر (القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما)، نظم تجمع "روافد" الشبابي المؤتمر العلمي الأول في فندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك تحت عنوان "استذكار التضحيات رفد دائم لسيادة العراق وكرامته".



وأكد الأمين لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر، أن "قادة النصر ما زالوا فاعلين ومؤثرين وتأثيرهم مستمر وموجود"، داعيا "الأجيال الى استلهام الصبر والصمود من دماء الشهداء".



وقال الخزعلي إن "الشهيدين العظيمين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني فتحا باستشهادهما حياة جديدة لهذا الجيل، وأن دماءهما تركت اثرًا جديدًا لم يكن موجودًا سابقًا".



وأضاف أننا "استلهمنا من قادة النصر القوة والحكمة والخير وسنظل نستلهم منهما لبناء العراق وتحقيق سيادته"، مؤكدا "أننا بفضل دماء قادة النصر انتصرنا على المؤامرة الخطيرة التي استهدفت العراق".



و حضر المؤتمر العلمي الأول شخصيات سياسية وأمنية ودينية، فيما تتواصل الفعاليات السياسية والأكاديمية والشعبية لإحياء ذكرى قادة النصر ودورهم المحوري بالدفاع عن الوطن ضد مشروع تنظيم "داعش" الإجرامي.