?>?> 128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية - اسلام تايمز

وأوضح مصدر في الغرفة أن" الخروق تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وحيس وتحليق 8 طائرات تجسسية على الجبلية وحيس".



وأشار المصدر إلى أن" الخروق تضمنت أيضا 33 خرقا بقصف مدفعي و80 خرق بالأعيرة النارية المختلفة."