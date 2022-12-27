?>?> 128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية - اسلام تايمز أحدث العناوين : مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟ جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية في غلاف غزة حزب الله: ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار الوطني قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر سلطنة عمان تصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة "إسرائيل" سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال اتحاد الشغل التونسي يهدّد بـ"احتلال الشوارع" رفضاً لموازنة 2023 لافروف: نظام كييف يحاول جر واشنطن والناتو إلى عمق الأزمة 128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 27 December 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا الیمن 0 الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 ساعة 08:59128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضح مصدر في الغرفة أن" الخروق تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وحيس وتحليق 8 طائرات تجسسية على الجبلية وحيس". وأشار المصدر إلى أن" الخروق تضمنت أيضا 33 خرقا بقصف مدفعي و80 خرق بالأعيرة النارية المختلفة." مصدر : وكالات رقم : 1032235 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟ 27 كانون الأول 2022 قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر 27 كانون الأول 2022 إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق 26 كانون الأول 2022 التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟ 26 كانون الأول 2022 الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا 26 كانون الأول 2022 احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات 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