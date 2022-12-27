?>?> حزب الله: ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار الوطني - اسلام تايمز

وردّاً على سؤال حول ما اذا كان هناك قطيعة بين الحزب والتيار الوطني الحر، أنه ما من قطيعة أبداً، لا بل على عكس، فقد شكّلت الأعياد مناسبة للتواصل والتلاقي، مضيفاً: لقد اتصلت وقدمّت التهنئة بعيد الميلاد المجيد باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للرئيس السابق ميشال عون، وكذلك لرئيس التيار النائب جبران باسيل، على أمل في أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من الحوار والتواصل لما فيه خير للطرفين.



وأكد صفا أن رسالة السيد المسيح هي رسالة خير ومحبة وفي هذا الزمن المبارك، نتمنى أن تعمّ الأجواء الهادئة البعيدة عن التشنّجات بين مختلف الأطراف، لما فيه خير للبنان واللبنانيين.