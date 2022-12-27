?>?> حزب الله: ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار الوطني - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 ساعة 09:11

حزب الله: ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار الوطني

حزب الله: ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار الوطني
وردّاً على سؤال حول ما اذا كان هناك قطيعة بين الحزب والتيار الوطني الحر، أنه ما من قطيعة أبداً، لا بل على عكس، فقد شكّلت الأعياد مناسبة للتواصل والتلاقي، مضيفاً: لقد اتصلت وقدمّت التهنئة بعيد الميلاد المجيد باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للرئيس السابق ميشال عون، وكذلك لرئيس التيار النائب جبران باسيل، على أمل في أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من الحوار والتواصل لما فيه خير للطرفين.

وأكد صفا أن رسالة السيد المسيح هي رسالة خير ومحبة وفي هذا الزمن المبارك، نتمنى أن تعمّ الأجواء الهادئة البعيدة عن التشنّجات بين مختلف الأطراف، لما فيه خير للبنان واللبنانيين.
رقم : 1032243
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022
قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر
قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر
27 كانون الأول 2022
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
26 كانون الأول 2022
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
26 كانون الأول 2022
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
26 كانون الأول 2022
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
26 كانون الأول 2022
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
26 كانون الأول 2022
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
26 كانون الأول 2022
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
24 كانون الأول 2022
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
24 كانون الأول 2022
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
24 كانون الأول 2022
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
24 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر