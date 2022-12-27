الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 ساعة 12:09

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

وأجرى بايدن محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حول الآثار المميتة للعاصفة.

وقد أسفرت العاصفة الثلجية المستمرة ودرجات الحرارة الباردة عن وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا في نيويورك اعتبارًا من يوم الاثنين.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة وفاة في شتى أنحاء البلاد.

وقالت هوشول في تغريدة على تويتر بعد ظهر يوم الاثنين إن " قلبها مفطور على الأرواح التي تم خسارتها خلال هذه العاصفة."

وفي الوقت نفسه، حذرت حاكمة نيويورك قائلة، إنه على الرغم من أن " العاصفة تضعف، إلا أننا لم نخرج من المأزق بعد". مضيفة "لا تجازف. ابق في المنزل، ابق بعيدا عن الطرقات، ابق آمنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1032260
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
27 كانون الأول 2022
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
27 كانون الأول 2022
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022
قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر
قائد بالحرس الثوري: كل من يثق بأميركا والغرب خاسر
27 كانون الأول 2022
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
إيران بشأن تورط الكاظمي باغتيال سليماني: لا تعليق
26 كانون الأول 2022
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
التحالف السعودي يعرقل الجهود لانهاء الحرب.. ما الذي ينتظر التحالف؟
26 كانون الأول 2022
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
الغرب يلتزم الصمت حيال جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا
26 كانون الأول 2022
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
26 كانون الأول 2022
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
الناخب الأمريكي بين خيارين.. رئيس مُختل و رئيس مُتخلف
26 كانون الأول 2022
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
رئيسي يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية
26 كانون الأول 2022
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
قائد الثورة يحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
24 كانون الأول 2022
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
جمعية الاستثمارات المشتركة السعودية الأذربيجانية... الأبعاد والأهداف
24 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر