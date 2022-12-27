السودان.. تظاهرات جديدة رفضاً للتسوية السياسية مع العسكر

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، تحت شعار "حراكك خلاصك"



وتجمع المئات في محطة باشدار في الخرطوم، وكالعادة، حملوا أعلام بلادهم، وأنشدوا أناشيد الثورة، وهتفوا بسقوط العسكر وعودتهم إلى ثكناتهم، وتوجهوا من هناك نحو القصر الرئاسي بالخرطوم، قبل أن تواجههم الشرطة السودانية بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لتدور اشتباكات ومواجهات بين الطرفين في محيط موقف شروني" وسط الخرطوم"، أدت إلى وقوع إصابات وحالات اختناق نُقلت إلى مستشفى قريب، فيما تكرر المشهد ذاته في مدينتى بحري وأم درمان.



ومنذ الانقلاب العسكري، خرجت عشرات المواكب الكبيرة والمليونيات، وفيها لقي نحو 122 شخصاً مصرعهم، وأصيب الآلاف، كما تعرض مثلهم للتوقيف بواسطة السلطات الأمنية.



وعلى صعيد التسوية السياسية، كشفت مصادر داخل تحالف قوى الحرية والتغيير عن نية التحالف عقد عدد من الورش خلال الأيام القادمة، بغرض تجميع الآراء بخصوص موضوعات لم يجرَ التعمق فيها أثناء توقيع الاتفاق الإطاري، وأهمها مؤتمر خاص بالعدالة الانتقالية، وإكمال عملية السلام، وكيفية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، وموضوع الإصلاح العسكري والأمني، وكذا ملف شرق السودان.



وأشارت المصادر إلى أن ما ستخرج به تلك الورش والمؤتمرات سيكون أساساً للتفاوض بشأن الاتفاق النهائي المنتظر توقيعه في يناير/كانون الأول المقبل، نافية الدخول في إجراءات لتسمية رئيس الوزراء وبقية أسماء هياكل السلطة الانتقالية، كما أشارت المصادر إلى أن الاتصالات مستمرة مع الممانعين التوقيعَ على الاتفاق الإطاري، الرافضين كلَّ مراحلة العملية السياسية، ومنهم حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان، بمثل ما تستمر الاتصالات مع لجان المقاومة السودانية وتنظيمات أخرى تقول إنها مهمة لتكون جزءاً من العملية السياسية.



وقال عضو "لجان المقاومة" الفاتح حسين: "نرفض التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين باعتبارها لا تحقق مطالبنا المتمثلة في تحقيق العدالة".



وأوضح: "نطالب بدمج المليشيات العسكرية في القوات المسلحة، وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما نطالب بتحقيق السلام وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية".



وأغلقت السلطات الأمنية، الاثنين، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.



وأغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.



وأطلقت القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.



وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.



ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.



والاثنين الماضي، فرقت قوات الأمن بالسودان، تظاهرة في العاصمة الخرطوم خرجت رفضا للاتفاق.



وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين انتقدوا الاتفاق ووصفوه بـ"الغامض".





