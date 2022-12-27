تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار أفغانستان

اسلام تايمز (أفغانستان) - أعلن تنظيم داعش، الارهابي مسؤوليته عن انفجار سيارة في إقليم بدخشان في أفغانستان أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم قائد شرطة إقليمي، وذلك حسبما نشر التنظيم المتشدد على تيليجرام.