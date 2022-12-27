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الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 ساعة 15:06
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار أفغانستان
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الاثنين ان انفجار سيارة في إقليم بدخشان أسفر عن مقتل 3.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد النافع تاكور إن اثنين آخرين أصيبا في الانفجار الذي وقع قرب مقر شرطة بدخشان، مضيفا أنه جرى اعتقال 4 فيما يتعلق بالحادث.
رقم :
1032277
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